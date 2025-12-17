Hrvatska odlično otvorila pripreme za Europsko prvenstvo: U Szegedu je pala Mađarska

Podijeli :

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

Hrvatska vaterpolska reprezentacija upisala je vrijednu pobjedu u prijateljskom ogledu s Mađarskom. U srijedu navečer, u sklopu priprema za Europsko prvenstvo koje će se u siječnju 2026. igrati u Beogradu, Barakude su u Szegedu svladale domaću selekciju rezultatom 14:13, pomalo zasjenivši obilježavanje 100. godišnjice tamošnjeg kluba.

Uspjeh je tim veći ako se uzme u obzir da su Hrvati nastupili oslabljeni. Zbog gripe nisu igrali Zvonimir Butić, Konstantin Harkov i Toni Popadić, dok je Rino Burić otpao nakon što je na treningu ozlijedio arkadu, pa se s njim nije željelo riskirati.

Momčad Ivice Tucka od prve je minute nametnula ritam i povela 3:0 pogocima Fatovića i Kržića, prisilivši Mađare na stalni lov za rezultatom. Domaćin je ubrzo smanjio na 2:3, ali je Luka Bukić, koji je kasnije postao prvo ime susreta, svojim prvim od ukupno pet golova vratio prednost na dva razlike.

Druga četvrtina donijela je izjednačenu borbu. Hrvatska je držala vodstvo, no Mađarska je nekoliko puta uspijevala izjednačiti (4:4, 5:5, 7:7). Serijom od tri pogotka na prijelazu iz druge u treću dionicu domaćini su stigli do jedinog vodstva na utakmici – 8:7.

U trećoj četvrtini Barakude su ponovno preuzele kontrolu. Nizom od tri gola, koje su potpisali Bukić i Žuvela, Hrvatska je okrenula rezultat na 10:8. Do kraja tog dijela igre, pogocima Žuvele i Mislava Ćurkovića, prednost je narasla na 13:10.

Na početku posljednje četvrtine Vukičević je povećao na najvećih +4 (14:10), čime je pobjeda praktički bila osigurana. Unatoč raspoloženom Krisztianu Manherczu, koji je postigao četiri gola, Mađarska nije uspjela doći do preokreta. Hrvatsku je predvodio Luka Bukić s pet pogodaka, a dodatni optimizam donosi i činjenica da je mrežu treslo čak sedam različitih igrača.