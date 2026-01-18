Fatoviću se ukliještio živac, ali bit će na raspolaganju za Turke

Podijeli :

Pedja Milosavljevic CROPIX via Guliver

Hrvatski vaterpolisti u mislima su u sutrašnjoj utakmici protiv Turske.

Podsjetimo, Barakude su slavile protiv Rumunjske 17-9 u drugom krugu Europskog prvenstva, no utakmicu je obilježila ozljeda Lorena Fatovića.

Fatoviću se ukliještio živac u predjelu lopatice, ali nije ništa ozbiljno te bi trebao spreman za ogled s Turskom, već je u nedjelju normalno trenirao u bazenu s ostatkom reprezentacije.

Podsjetimo, osim Turske, hrvatski vaterpolisti u srijedu čeka okršaj s Talijanima.