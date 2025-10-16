Europa opet u Crnici, Solaris u Eurokupu kreće protiv Dusiburga

Podijeli :

Foto: VK Solaris Šibenik

Osamnaest godina prošlo je kada su se vaterpolisti Šibenika zamalo uspeli na vaterpolski Olimp. Za taj podvig ostali su kratki za samo jedan gol.

Naime, u dvije finalne utakmice LEN Kupa protiv tada moćnog ruskog Sinteza iz Kazanja momčad Šibenika je u prvoj domaćoj utakmici, u nezaboravnoj atmosferi pred tisuću vatrenih navijača u Crnici izgubila 10-12, a u ruskom uzvratu slavila 9-10, i tako su vaterpolisti iz ruske regije Tatarstan osvojili to jako europsko natjecanje.

Šibensku kapicu nosila su mnoga poznata imena poput Lončara (trofejni član Barakuda), Sukna (mlađi brat čuvenog Sandra), Paškvalina (sin legendarnog Tomislava) potom Antonio Petković (srebrni s OI u Rio de Janeiru) i mnoga druga, a s klupe ih je vodio Ivica Tucak, naš najtrofejniji vaterpolski izbornik. S druge strane u Sintezu su igrali istaknuti srpski reprezentativci Ikodinović, Savić( kasniji trofejni izbornik Srbije), Crnogorac Gojković, Belofastov…

Igrao je Šibenik i Euroligu, ugostio u svojoj Crnici mnoga velika imena europskog vaterpola. Nakon uspona i osvajanja velikog europskog trofeja koji im je za dlaku izmakao, bilo je poslije i padova, prosječnosti. No, šibenski vaterpolo koji je iznjedrio velika imena (Bukić, Vrbičić, Belamarić, Tucak, Petković, Bašić…) iskazao je žilavost, i posljednjih godina nerijetko ga vidimo u završnicama Kupa, borbi za Europu, no Jug, Jadran i Split su ipak dimenzija više za Sunčane.

Ove godine Solaris se opet bori u jakom europskom natjecanju, Eurokupu, nakon Lige Prvaka drugog po kvaliteti europskog natjecanja, koji su izborili na kvalifikacijskom turniru u Šibeniku. U skupini A s narančastim kapicama nalaze se njemački Duisburg, Jug i španjolska Terassa. Novi europski izazov Šibenčani otvaraju uz četvrtak protiv Duisburga.

“Dosta smo skautirali Duisburg, međutim oni po imenima nemaju igrače koji su na najvišoj razini. No, radi se o jednoj čvrstoj ekipi, protiv koje nije jednostavno igrati. Uvjetno kazano, grizu, čupaju, maltretiraju i rade nered na svakoj utakmici. Duisburg je početkom ovog mjeseca igrao Superkup Njemačke, te su u polufinalu izgubili od Spandaua, ali tek petercima. Taj podatak lagano ipak upozorava. Pričamo o ekipi koja ima glavu i rep i koja je željna dokazivanja. Iskreno, mi u ovom trenutku gledamo samo sebe. Radimo na sebi i težimo da izgledamo što bolje. Ne smijemo raditi nikakvu euforiju, moramo ostati čvrsto na zemlji, ali srce mi je puno kada čujem da će ljudi doći na bazen i samim time već smo napravili pozitivan efekt.

U konačnici, vjerujem da će Solaris biti u najboljem mogućem izdanju, da ćemo uzeti prve bodove. U bazenu ćemo napraviti apsolutno sve što je u našoj moći da ta utakmica ode na našu stranu, jer smo svjesni da će nam u tom slučaju nastavak natjecanja u grupnoj fazi biti kudikamo lakši”, kazao je uoči utakmice trener Solarisa Bruno Sabioni, koji je kao jako mlad igrač bio dio te velike ekipe koja se borila za europski trofej 2007.godine.

U pripremi za ovaj meč Sabioni je svoje trupe odveo na teambuilding na nedaleku planinu Prominu, na svježi gorski zrak koji bi im trebao pomoći da se dodatno homogenziraju uoči novog euro izazova.

Utakmica Solaris – Duisburg igra se na bazenu u Crnici u četvrtak s početkom u 19,30.