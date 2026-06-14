Najmanja zemlja u povijesti SP-a zabila Njemačkoj, Elf očekivano reagirao! Pogledajte golove

Podijeli :

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Nevjerojatni prizori u Houstonu.

Prvo kolo grupne faze Svjetskog nogometnog prvenstva donijelo je jedan interesantan okršaj – Curacao protiv Njemačke.

Najmanjoj zemlji u povijesti Svjetskih prvenstava (156 tisuća stanovnika) praktički se nisu davale nikakve šanse pred dvoboj s moćnim Elfom, a prvi susret iz skupine E započeo je u skladu s očekivanjima.

Njemačka je povela već u 6. minuti golom Felixa Nmeche, a potom i nastavila dominirati. Ali, Curacao je dočekao ‘svojih pet minuta’. Nogometaši koje vodi Dick Advocaat krenuli su u kontru, a lopta se nakon ubačaj odbila na vrh kaznenog prostora. Comenencia je hrabro i snažno potegnuo te svladao Neuera za povijesni pogodak. Dakako, to je bio prvi gol za Curacao na najvećoj svjetskoj smotri.

Ipak, nije dugo trebalo čekati na odgovor Njemačke. Schlotterbeck je u 35. minuti vratio Nijemce u vodstvo, a Havertz je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela povisio na 3:1 pogotkom s bijele točke. Izabranici Juliana Nagelsmanna odlično su otvorili i drugi dio utakmice. Musiala je nakon samo dvije minute igre u nastavku pogodio za visoku prednost od 4:1.

Golove možete pogledati OVDJE.