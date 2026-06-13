Hrvatski dvojac u drami ostao bez europske krune: Barceloneta osvojila Ligu prvaka

Podijeli :

xMarcoxTodaro IPAxSportx via Guliver

Vaterpolisti španjolske Barcelonete osvojili su naslov pobjednika Lige prvaka nakon što su u Gziri na Malti, u finalnom dvoboju, svladali talijanski Pro Recco sa 17-16 (6-6, 5-6, 3-2, 3-2).

Drugi je to naslov europskog prvaka u povijesti za Barcelonetu nakon što je premijerni osvojila 2014. godine. Na toj je ljestvici rekorder upravo Pro Recco koji je ostao na 11. naslova prvaka. Na ljestvici su iza njih zagrebačka Mladost i Partizan sa sedam naslova, dok ih dubrovački Jug AO ima četiri.

Mladost povela protiv Jadrana u finalu prvenstva Hrvatske

Hrvatski strateg Sandro Sukno, trener Pro Recca, time je ostao na dva naslova prvaka Europe s ovim klubom te s ukupno 14 trofeja u svim natjecanjima. Hrvatski reprezentativac Rino Burić također je ostao bez konačne nagrade, a u finalnom susretu nije postigao niti jedan pogodak za svoj Pro Recco.

Izjednačena je bila finalna utakmica u kojoj je ključni pogodak postigao Burian minutu i pol prije kraja za 17-15 Barcelonete. Do kraja je Pro Recco uspio smanjiti, ali potom nije iskoristio napad s igračem više za 17-17.

U španjolskom sastavu po tri su pogotka dali Unai Biel Lara i Gergely Burian, a po dva Munarriz, Valls Ferrer, Sanahuja i Tahull Compte.

U sastavu Pro Recca najbolji su bili Matteo Iocchi Gratta i Francesco Condemi s po tri pogotka.

U utakmici za treće mjesto Ferencvaros je bio bolji od Olympiacosa sa 16-13 (5-4, 4-5, 2-2, 5-2).