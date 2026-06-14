Sjajni Mandić “zaključao” vrata u velikoj pobjedi, Magdeburg osvojio broncu u Ligi prvaka

Rukomet 14. lip 202619:28 0 komentara
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Veliki uspjeh za hrvatskog golmana.

Rukometaši njemačkog Magdeburga, koji su branili naslov pobjednika Lige prvaka, u nedjelju su na završnom turniru u Koelnu svladali danski Aalborg s 32-26 (17-11) i time osvojili treće mjesto.

Važnu ulogu u ovoj pobjedi imao je hrvatski reprezentativni vratar Matej Mandić koji je završio dvoboj s 13 obrana (13/39), a strijelce Magdeburga su sa po šest pogodaka predvodili Felix Claar i Albin Lagergren.

Najbolji strijelac Aalborga bio je Mads Hoxer, također sa šest golova.

Za titulu europskog prvaka, u finalu se bore rukometaši Barcelone i berlinskog Fuechsea.

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