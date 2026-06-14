Meksikancu pripala pobjeda na generalnoj probi za Tour de France

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Uvjerljivim pobjedama u dvije završne, ujedno i najteže etape meksički biciklist Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) osvojio je Tour Auvergne Rhone-Alpes, utrku poznatiju pod prijašnjim nazivom Criterium du Daphine, koja se smatra svojevrsnom generalnom probom za nadolazeći Tour de France.

Momčadski kolega najboljeg svjetskog biciklista, Slovenca Tadeja Pogačara, naslijedio je baš vođu svoje momčadi na popisu pobjednika i postao prvi Meksikanac s tim naslovom.

U subotu je trijumfirao na usponu na glasoviti Grand Colombier, što mu je bila i prva pobjeda na tlu francuske, a u nedjelju je dodao još dvije, etapnu i ukupnu, kad je prošao ciljem na prijevoju Solaison nakon 120 kilometara na kojima su biciklisti svladali više od 4000 metara visinske razlike.

Del Toro je pobijedio s minutom prednosti pred Španjolcem Juanom Ayusom (Lidl-Trek), dok je vodeći u ukupnom redoslijedu prije zadnje etape, Australac Luke Tuckwell (Red Bull BORA-hansgrohe), zaostao za 1:43 minute. Tako je Meksikanac nadoknadio zaostatak od 49 sekundi s kojim je ušao u zadnji natjecateljski dan.

Nažalost, bez nastupa u zadnjoj etapi ostao je mladi Francuz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) koji se nije uspio dovoljno oporaviti od posljedica pada u subotnjoj etapi.

Del Toro je slavio s 54 sekunde prednosti pred Tuckwellom, a treći je u konačnom redoslijedu bio Ayuso sa zaostatkom od 1:17 minuta.