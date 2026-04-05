Gledajte na SK: Vekić izborila finalno kolo kvalifikacija u Linzu

Podijeli :

(AP Photo/Dita Alangkara) via Guliver Image

Donna Vekić je nakon ispadanja u drugom kolu WTA 500 turnira u Charlestonu otišla u Linz gdje se također igra WTA 500 turnir. Osječanka je i tamo svoj put započela u kvalifikacijama. Njena prva protivnica bila je Francuskinja Carole Monnet koju je porazila s 2-0 u setovima.

U prvom setu je Vekić, peta nositeljica kvalifikacija, bila uvjerljiva te je sa 6:2 došla do vodstva od 1-0 u setovina. Činilo se da će i u drugom setu biti slična priča jer je Osječanka povela s 3:0. Međutim, Francuskinja se vratila na 3:3 te se držala u setu do 4:4. Tada ipak Vekić osvaja dva gema u nizu te stiže do pobjede od 6:2, 6:4.

Ovo pobjedom izborila je finalno kolo kvalifikacija te će igrati protiv pobjednice meča između Victorije Jimenez Kasintseve i Irine Šimanovič. Bit će to važan susret za Vekić koja se pokušava što prije vratiti među 100 najboljih tenisačica. Trenutačno se nalazi na 115. mjestu, ali je na WTA ljestvici uživo na 104. mjestu.

