Tko će postati nova kraljica Wimbledona? Poznate su sve polufinalistice

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AP Photo/Brian Inganga via Guliver

Ukrajinska 24-godišnja tenisačica Marta Kostjuk i 21-godišnja Čehinja Linda Noskova plasirale su se u srijedu u polufinale Wimbledona te će se u četvrtak boriti za mjesto u subotnjem finalu.

Kostjuk (WTA – 13.) je sa 6-3, 6-2 nadigrala Talijanku Jasmine Paolini (WTA – 17.) i time izborila svoje drugo uzastopno polufinale na Grand Slam turnirima, nakon što je i u Parizu bila među četiri najbolje.

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Noskova (WTA – 12.) je do svog prvog Grand Slam polufinala stigla pobijedivši Belgijku Elise Mertens (WTA – 27.) sa 6-3, 7-5.

Kako drugi polufinalni par čine Amerikanka Coco Gauff i Čehinja Karolina Muchova, u subotu će u All England Clubu biti upisano novo ime na pobjednički trofej i na popis slavljenica u pojedinačnoj konkurenciji, jer nijedna od četiri polufinalistice nikada nije igrala u finalu Wimbledona.

Coco Gauff može doći u priliku osvojiti svoj treći Grand Slam naslov nakon Roland Garrosa 2025. i US Opena 2023., a Karolina Muchova želi nadmašiti finale iz Roland Garrosa 2023.