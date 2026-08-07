VIDEO / Imamo novog Rafu od kojeg drhti teniski svijet, uzeo je 11 poena u nizu i sve je bliži Topu 10

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Devetnaestogodišnji španjolski tenisač Rafael Jodar nastavlja fantastičnu godinu. U trećem kolu Masters 1000 turnira u Montrealu porazio je Lorenza Musettija, baš kao i prošlog tjedna u Washingtonu i plasirao se u osminu finala gdje će igrati protiv Jirija Lehečke. Jodar je Musettija pobijedio 6:4, 6:3, a posebno je impresivan bio u finišu prvog seta kada je nanizao 11 uzastopnih poena i to od trenutka kada je Talijan imao "break" loptu u osmom gemu. Jodar je već 15. na ATP listi i svakom sljedećom pobjedom približava se ulasku u tenisku elitu, među deset najboljih na svijetu.

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