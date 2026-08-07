Dinamo ostao kratak u senzacionalnom preokretu, Juventus slavio na otvaranju Ramljakova turnira

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GNK Dinamo Zagreb

Juniori Dinama poraženi su od Juventusa 3:2 u prvom kolu skupine A međunarodnog memorijalnog turnira Mladen Ramljak. Iako su Talijani u prvom poluvremenu imali velikih 3:0, Modri su se vratili u utakmicu i bili nadomak senzacionalnog preokreta.

Dinamo je odlično otvorio susret i već u petoj minuti stvorio prvu veliku priliku. Nakon lijepe akcije po lijevoj strani, Kaloyan Bozhkov snažno je pucao, no lopta je završila tik pokraj vratnice.

Juventus je, međutim, iz prve ozbiljne prilike stigao do vodstva. Raffaele Aresini probio je lijevu stranu i pronašao Giacoma Urbana, koji je preciznim udarcem pogodio za 1:0. Talijani su nastavili koristiti svaku priliku pa su do 23. minute preko Dembe Salla Samba povisili na 2:0, a Urbano je svojim drugim pogotkom donio gostima velikih 3:0.

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Kada se činilo da je pitanje pobjednika riješeno, Dinamo je zaigrao sjajno. Bozhkov je prvi ozbiljno zaprijetio, ali je vratar Juventusa Emanuelle Giaretta odličnom obranom sačuvao mrežu. U 36. minuti Jona Benkotić ubacio je povratnu loptu, a Roko Ban smanjio na 3:1.

Samo dvije minute kasnije Modri su potpuno zakomplicirali utakmicu. Nakon kornera je Karlo Zirdum iz trećeg pokušaja ugurao loptu u mrežu za 3:2 i vratio Dinamo u igru.

Do odmora su domaći mogli i do izjednačenja. Najbliže je bio Benkotić, koji je spektakularnim udarcem gotovo s centra pokušao iznenaditi vratara Juventusa. Lopta je u visokom luku pogodila gredu, a nekoliko trenutaka kasnije isti je igrač ponovno zaprijetio, no Giaretta je još jednom briljantno reagirao.

U drugom poluvremenu tempo je ipak pao. Juventus je osvježio momčad s nekoliko izmjena i uspio zaustaviti Dinamov nalet. Najveću priliku za izjednačenje imao je Fran Kramarić u 62. minuti, ali njegov udarac prošao je tik pokraj vratnice.

Pred kraj susreta Dinamo je ostao bez Ivana Jurčića, koji je zbog ozljede desnog koljena morao napustiti teren, što je dodatno pokvarilo dojam nakon vrlo dobre predstave.

Unatoč porazu, mladi Dinamovci pokazali su karakter i kvalitetu protiv jednog od najjačih europskih juniorskih sastava, a posebno su oduševili reakcijom nakon velikog zaostatka i bili na korak do potpunog preokreta.