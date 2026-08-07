Poraz Mektića i Krajiceka, Pavić dobio nove suparnike; Vekić također zaustavljena

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Hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek ostali su bez plasmana u drugo kolo ATP Masters 1000 turnira u Montrealu.

Nakon što su prošlog tjedna igrali finale Washingtona, Mektić i Krajicek u Montrealu su već u prvom kolu poraženi od sedmih nositelja Argentinca Guida Andreozzija i Francuza Manuela Guinarda sa 6-4, 6-2.

U akciji je trebao biti i Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom, ali su se njihovi suparnici, Amerikanci Alex Michelsen i Learner Tien povukli iz turnira. Pavić i Arevalo su dobili zamjenske suparnike, američki par kojeg čine Robert Cash i Brandon Nakashima, protiv kojih će igrati večeras po srednjoeuropskom vremenu.

Donna Vekić i grčka tenisačica Maria Sakkari nisu se plasirale u drugo kolo parova na WTA 1000 turniru u Torontu, a svladale su ih pete nositeljice Tajvanka Hsieh Su-Wei i Latvijka Jelena Ostapenko sa 6-2, 6-2.

Bio je to posljednji nastup hrvatskih predstavnica na WTA 1000 turniru u Torontu, gdje je Antonia Ružić ostvarila jedinu pobjedu svladavši u prvom kolu pojedinačne konkurencije Francuskinju Lois Boisson, a u drugom kolu je hrvatsku reprezentativku zaustavila Amerikanka Madison Keys.

Donna Vekić je u pojedinačnoj konkurenciji bila slobodna u prvom kolu, a u drugom je poražena od Švicarke Viktorije Golubić.

U pojedinačnom turniru su u četvrtak odigrani mečevi trećeg kola u gornjem dijelu ždrijeba u kojima nije bilo iznenađenja. Sve nositeljice su opravdale svoje mjesto u ždrijebu. Prva tenisačica svijeta Arina Sabaljenka je za 76 minuta svladala Kineskinju Zhang Shuai sa 6-3, 6-4, a treća nositeljica Amerikanka Jessica Pegula je za samo 68 minuta pobijedila Uzbekistanku Kamilu Rahimovu sa 6-4, 6-0.

Ipak, najbrže je do plasmana u osminu finala došla deveta nositeljica, Ukrajinka Elina Svitolina, koja je za točno sat vremena svladala austrijsku predstavnicu Anastasju Potapovu sa 6-1, 6-1.

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