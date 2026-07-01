VIDEO / Ružić osvojila samo dva gema u drugom kolu Wimbledona

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U drugom kolu Wimbledona svoj nastup je završila hrvatska tenisačica Antonia Ružić. Nakon pobjede u prvom kolu protiv Darje Semenistaje, za nju je prejaka bila Latvijka Jelena Ostapenko koja je slavila s 2-0 u setovima.

Počela je Ostapenko furiozno te je ekspresno povela s 4:0. Tada je uz nekoliko grešaka dopustila Ružić da napravi break, a potom i smanji na 4:2. Pri tom rezultatu je Međimurka imala i dvije break lopte koje nije iskoristila i Ostapenko je nakon toga s dva uzastopna gema došla do 6:2 i 1-0 u setovima.

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Ni u drugom setu hrvatska tenisačica nije mogla parirati Latvijki te je Ostapenko ekspresno odjurila na 5:0. Nakon toga nije bilo nade u povratak te je Ružić upisala poraz sa 6:2, 6:0.

Hrvatska je ovim porazom Ružić ostala bez predstavnika u ženskom dijelu Wimbledona. U muškom dijelu ostao je Dino Prižmić kojega čeka okršaj s Felixom Auger-Aliassimeom.

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