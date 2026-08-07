Meksiko i Argentina stali uz Infantina, podjele u svjetskom nogometu sve dublje

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

Dok se predsjednik FIFA-e Gianni Infantino suočava s velikim pritiskom zbog kontroverznog prijedloga o prodaji dijela komercijalnih prava Svjetskog prvenstva privatnim investitorima, podrška mu stiže iz Meksika i Argentine, iako se sve više nacionalnih saveza okreće protiv njega.

Meksički nogometni savez (FMF), jedan od domaćina nedavno završenog Svjetskog prvenstva, javno je podržao Infantina, iako je time zauzeo drukčiji stav od svoje kontinentalne konfederacije CONCACAF-a, koja je ranije pozvala na “sveobuhvatno preispitivanje” njegova vodstva.

U priopćenju je FMF poručio kako neće priznati niti podržati bilo kakav pokušaj smjene predsjednika FIFA-e izvan institucionalnog okvira organizacije.

“Podržavamo poziv predsjednika Infantina da zajednički nastavimo razvijati nogomet u korist svih 211 članica FIFA-e. Vjerujemo da njegovo vodstvo doprinosi daljnjem razvoju nogometa kroz jačanje institucija”, poručili su iz Meksičkog nogometnog saveza.

Podršku aktualnom predsjedniku FIFA-e dala je i Argentinska nogometna federacija (AFA). U pismu upućenom Infantinu istaknula je da je FIFA u posljednjih deset godina radila na razvoju nogometa diljem svijeta te jačanju organizacije kroz stabilan i transparentan model upravljanja.

Ipak, Argentinci priznaju kako je prijedlog o prodaji dijela komercijalnih prava izazvao više pitanja nego odgovora te da su tijekom cijelog procesa napravljene određene pogreške. Unatoč tome smatraju da bi FIFA trebala nastaviti djelovati pod Infantinovim vodstvom do Kongresa koji će se u ožujku održati u Maroku.

S druge strane, podjele u svjetskom nogometu postaju sve izraženije. UEFA je ostala pri svom stavu i nastavlja bojkotirati pojedine aktivnosti FIFA-e, dok je Azijska nogometna konfederacija (AFC) izrazila solidarnost s UEFA-om i CONCACAF-om.

Južnoamerički CONMEBOL također je upozorio na, kako navodi, “ponavljane jednostrane odluke bez dijaloga”, naglasivši važnost transparentnosti i reformi koje su u FIFA-i uvedene prije više od deset godina. Istodobno, Afrička nogometna konfederacija (CAF) jednoglasno je podržala Infantina.

Među savezima koji su posljednjih dana povukli podršku aktualnom predsjedniku FIFA-e nalazi se i Hrvatski nogometni savez, nakon što su to ranije učinili Engleska i Albanija. Iz HNS-a su poručili da je odluka donesena nakon detaljne analize aktualnih događaja vezanih uz Svjetsko prvenstvo 2026. i rasprava unutar vodstva Saveza.

Dodatni udarac Infantinu stigao je i od međunarodnog sindikata nogometaša FIFPRO, koji je njegov prijedlog ocijenio ne samo kao ozbiljan propust u upravljanju, nego i kao “duboku zloupotrebu predsjedničkih ovlasti”.

Podsjetimo, FIFA je nakon sastanka u Rabatu priznala pogreške u načinu na koji je predstavljen plan prodaje dijela komercijalnih prava Svjetskog prvenstva te se ispričala svojim članicama. Iz svjetske nogometne organizacije poručuju kako su sve odluke donesene u skladu s važećim pravilima, naglašavajući da su propusti bili povezani s procesom i komunikacijom, a ne s kršenjem upravljačkih propisa.

Iako se Infantino suočava s dosad najvećom krizom tijekom svojeg mandata, zasad još uvijek nema istaknutog protukandidata koji bi mu se suprotstavio na izborima za predsjednika FIFA-e u ožujku iduće godine. Njegova kandidatura za četvrti mandat, koja se donedavno činila sigurnom, sada je pod velikim upitnikom.