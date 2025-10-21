Uništen je Đokovićev mural u Beogradu: ‘Odavno smo osvojili vrh dna, ali nastavljamo…’

Podijeli :

Kin Cheung via Guliver

Mural posvećen Novaku Đokoviću u centru Beograda poliven je crnom bojom.

Riječ je o djelu beogradskog umjetnika i aktivista Andreja Josifovskog, inspiriranom Novakom Đokovićem koji “pumpa” na Centralnom terenu tijekom ovogodišnjeg Wimbledona.

“PUMPAJ, PUMPAJ, zašto si stao!?”, napisano je uz sliku Đokovića kako “pumpa” na najpoznatijem turniru na planetu.

Josifovski je komentirao uništen mural.

“Zamislite tog velikog domoljuba u narančastoj jakni s kapom, koji se noću šulja okolo, a zatim stane pred Novaka (HEJ NOVAKA!) – gleda ga u oči i saspe mu boju po njegovom licu i tijelu. To je ona fina srpska mladež iz kaveza koja želi naučiti crtati grafite. Odavno smo osvojili vrh dna, ali nastavljamo u startosVeru. Ne brini brate moj Đokoviću, odmazda dolazi, ali bez maske usred dana, onako kako mi to radimo”.

Josifovski je imao još nešto za dodati.

“P.S. Misliš li da se alfa ćaći uplašio?! „PUMPAJ, PUMPAJ, zašto si stao?!“

Novak Đoković, otkad je otvoreno podržao studente i zahtjeve za procesuiranje odgovornih za smrt 16 ljudi u urušavanju nadstrešnice u Novom Sadu, u nemilosti je režima u Srbiji.

Srpski tenisač morao je turnir, koji je organizirala njegova obitelj, preseliti iz Beograda u Atenu.