Susret dvije legende: Ronaldo i Đoković oduševili obožavatelje objavom na Instagramu

AP Photo/Armando Franca via Guliver Images

Cristiano Ronaldo i Novak Đoković susreli su se i razmijenili poklone.

Portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo podijelila je sliku s teniskom zvijezdom Đokovićem u svojoj Instagram priči, ostavljajući ljubitelje tenisa i nogometa oduševljenima.

Ovaj 40-godišnjak je podijelio objavu Lisboa Racket Centra, u kojoj je prvi klub s padel terenima u Portugalu otkrio svoj “novi deluxe dvojac”, Ronalda i Đokovića.

Na fotografijama koje je podijelio LRC, Ronaldo drži potpisanu crvenu majicu osvajača zlatne medalje s Olimpijskih igara u Parizu, dok je Đoković držao Ronaldov dres.

Đoković je Ronaldu poklonio i potpisanu tenisku lopticu “za Racket Club Lisboa“ i reket uz posvetu: “za Cris CR7. Siiiiuuu.“

Vrijedi napomenuti da su Ronaldo i Đoković bili u Rijadu u isto vrijeme, jer je Srbin igrao na Six Kings Slamu, dok je peterostruki osvajač Zlatne lopte predstavljao Al Nassr u Saudijskoj Pro ligi.