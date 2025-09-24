Ružić lagano protiv Francuskinje u Pekingu, sada ju čeka nekadašnja druga tenisačica svijeta

Podijeli :

AP Photo/Vera Nieuwenhuis via Guliver

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA-80) plasirala se u drugo kolo teniskog WTA turnira u Pekingu nakon što je u srijedu sa 6-3, 6-3 pobijedila Francuskinju Elsu Jacquemot (WTA-65).

U meču koji je trajao sat i pol Ružić je servirala dva asa i realizirala je 73 posto poena na prvom servisu, dok je njena suparnica servirala 12 aseva, ali i napravila sedam dvostrukih grešaka. Čakovčanka je spasila četiri od pet break lopti, a suparnici je uzela četiri puta servis, po dva puta u svakom setu.

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i druga pobjeda hrvatske tenisačice koju u drugom kolu čeka Španjolka Paula Badosa, 18. na WTA ljestvici.