Ružić je i dalje najbolja Hrvatica, ogroman pad za Vekić na WTA listi

xEibner-Pressefoto UlrichxScherbaumx via Guliver

Iako je pala za dva mjesta Antonia Ružić ostala je najbolje plasirana hrvatska tenisačica na najnovijoj WTA listi i zauzima 67. poziciju.

Petra Marčinko je plasmanom u drugo kolo Australian Opena skočila za 12 pozicija, te je sada na 69. mjestu, dok je Donna Vekić pala za čak 23 mjesta te je 95. igračica svijeta.

Jana Fett je 20 mjesta niže, na 209. poziciji, a Tara Wuerth je bolja za sedam mjesta i zauzima 228. poziciju.

Unatoč porazu u finalu Australian Opena Bjeloruskinja Arina Sabalenka ostala je na prvom mjestu. Druga je Poljakinja Iga Swiatek, a Kazahstanka Jelena Ribakina se je pobjedom na Grand Slam turniru u Melbourneu probila sa petog na treće mjesto. Amerikanka Amanda Anisimova ostala je na četvrtoj poziciji, a njena sunarodnjakinja Coco Gauff je sa trećeg pala na peto mjesto.

WTA lista:

1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 10.990 bodova

2. (2) Iga Swiatek (Polj) 7978

3. (5) Jelena Ribakina (Kaz) 7610

4. (4) Amanda Anisimova (SAD) 6680

5. (3) Coco Gauff (SAD) 6423

6. (6) Jessica Pegula (SAD) 6103

7. (7) Mira Andrejeva (Rus) 4731

8. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4267

9 (10) Belinda Bencic (Švi) 3342

10. (12) Elina Svitolina (Ukr) 3205

67. (65) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 933

69. (81) PETRA MARČINKO (HRV) 912

95. (72) DONNA VEKIĆ (HRV) 785

209.(189) JANA FETT (HRV) 340

228.(235) TARA WUERTH (HRV) 311 .