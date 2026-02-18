Pratite na SK: Ružić saznala protivnicu u borbi za polufinale Dubaija

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić u četvrtfinalu WTA 1000 turnira u Dubaiju igrat će protiv Ukrajinke Eline Svitoline. 

Ružić je prošla u četvrtfinale nakon što joj je prva nositeljica.

Kazahstanka Jelena Ribakina predala joj je meč 3. kola početkom trećeg seta kod vodstva Ružić 5-7, 6-4, 1-0.

Svitolina  je nadigrala Švicarku Belindu Benčič sa 4-6, 6-1, 6-3.

