Pavić i Arevalo saznali svog protivnika u borbi za finale Dubaija: Imaju priliku osvetiti poraz iz Dohe

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Mate Pavić i Marcelo Arevalo su u srijedu nakon dvije spašene meč-lopte izborili polufinale ATP 500 turnira u Dubaiju, a to im je omogućilo dan odmora u četvrtak.

Hrvatsko-salvadorskom paru to je poslužilo kao priprema za polufinale gdje će igrati protiv dobrih znanaca iz prošlog tjedna, no to su znali već i prije odigranog meča. Naime, u četvrtfinalu su snage odmjerili Simone Bolelli / Andrea Vavassori i Petr Nouza / Patrik Rikl.

S oba para su Pavić i Arevalo igrali prošlog tjedna u Dohi. U prvom kolu su bili bolji od češke kombinacije da bi ih Bolelli i Vavassori porazili u četvrtfinalu s 2-1 u setovima.

Talijanska kombinacija će i ovaj put igrati protiv Pavića i Arevala jer su Rikla i Nouzu porazili sa 6:7(4), 6:2, 10:8. Bit će to njihov sedmi međusobni okršaj. Prva tri otišla su na stranu Hrvata i Salvadorca da bi sljedeća tri pripala Talijanima.

ATP 500 turnir u Dubaiju možete gledati ekskluzivno na Sport Klubu.

