Marin Čilić se vratio u top 50

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić popravio je plasman za dva mjesta na novoj ATP ljestvici te je ponovno u društvu 50 najboljih igrača svijeta, trenutačno se nalazi na 49. poziciji.
Čilić je i dalje jedini hrvatski predstavnik među 100 najboljih jer je Dino Prižmić, koji je skočio za 11 mjesta, na 108. mjestu.
Na vrhu je i dalje Španjolac Carlos Alcaraz, no njegova je prednost ispred drugog Talijana Jannika Sinnera sada smanjena na 2150 bodova nakon što je Sinner osvojio Masters 1000 turniru u Indian Wellsu na kojemu lani nije niti nastupio zbog suspenzije.
ATP LJESTVICA (u zagradama su plasmani otprije dva tjedna):
1. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 13550
2. (2) Jannik Sinner (Ita) 11400
3. (3) Novak Đoković (Srb) 5370
4. (4) Alexander Zverev (Njem) 4905
5. (5) Lorenzo Musetti (Ita) 4365
6. (6) Alex de Minaur (Aus) 4185
7. (7) Taylor Fritz (SAD) 4170
8. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4000
9. (8) Ben Shelton (SAD) 3860
10. (11) Danil Medvedev 3610
———————————————–
49. (51) MARIN ČILIĆ 1000
108. (119) DINO PRIŽMIĆ 591
167. (165) LUKA MIKRUT 360
178. (146) BORNA ĆORIĆ 338
181. (194) BORNA GOJO 333
214. (215) MATEJ DODIG 271
315. (312) DUJE AJDUKOVIĆ 161
396. (388) MILI POLJIČAK 119
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!