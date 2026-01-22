Marin Čilić preko 26-godišnjaka izborio treće kolo Australian Opena

Marin Čilić, 37-godišnji hrvatski tenisač, izborio je nastup u trećem kolu Australian Opena, prvog Grand Slam turnira godine, nakon vrlo lake pobjede od 6:4, 6:3, 6:2 protiv 21. nositelja, Kanađanina Denisa Shapovalova.

Bio je ovo njihov šesti međusobni dvoboj i Čilić je sada protiv 26-godišnjaka poravnao na 3:3. Meč je trajao dva sata i devet minuta.

Čilić je žestoko otvorio meč te je odmah poveo 2:0. Shapovalov je brzopotezno vratio break zaostatka, ali je potom izgubio i drugi vlastiti servis gem u prvom setu. Čilić je pobjegao na 4:1, ali još se jednom kanadski tenisač uspio vratiti i izjednačiti na 4:4.

Nešto bolju igru u prvoj dionici Čilić je naplatio novim breakom kod vodstva 5:4 čime je došao u prednost od 1:0 u setovima.

Druga dionica bila je puno mirnija po pitanju oduzetih servis gemova. Dogodio se samo jedan break i napravio ga je Čilić kod vodstva 3:2 čime je imao otvoreni put prema 2:0 u setovima.

Na koljenima je suparnika imao Čilić na samom startu trećeg seta. U prvom gemu je hrvatski igrač došao do tri vezane break šanse, ali nije iskoristio niti jednu čime se Shapovalov barem privremeno izvukao iz opasne situacije.

Kod 1-2 je Čilić preživio opasan gem na svoj servis. Spasio je jednu break loptu suparnika, izjednačio na 2-2 i potom ekspresno oduzeo servis Shapovalovu čime je i u trećem setu došao do koraka prednosti. Ne samo to, već je Kanađanin time bio potpuno slomljen. Čilić je osvojio sve preostale gemove u meču i tako došao do impresivne pobjede za prolaz.

Prije osam godina Čilić je u Melbourneu igrao finale u kojem je, u pet setova, poražen od Rogera Federera, a sada će igrati u trećem kolu i suparnik će mu biti bolji iz dvoboja u kojem igraju Španjolac Jaume Munar i 12. nositelj, Norvežanin Casper Ruud.