Marčinko ponovno izgubila od 38-godišnje Njemice i ostala bez prve pobjede na WTA 1000 turniru

Roberto Bettacchi IPA Sport via Guliver Image

Petra Marčinko izgubila je u prvom kolu WTA 1000 turnira u Miamiju. Kao i u prvom kolu Indian Wellsa, bolja od nje bila je 38-godišnja Njemica Laura Sigemund.

U oba seta je iskusna Njemica, koja se inače fokusira na igru parova, bila bolja sa 6:4. Imala je Marčinko priliku za povratak u posljednjem gemu meča, ali nije od 15-30 doći do break lopte te je izgubila sa 6:4, 6:4.

Hrvatska je tako ostala samo na Antoniji Ružić u ženskoj konkurenciji Miamija. Mlada Međimurka u prvom kolu će igrati protiv Rumunjke Elene Gabriele Ruse.

