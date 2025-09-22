Loše vijesti za hrvatski ženski tenis: Sve pale na ljestvici, samo se Ružić podigla za tek jednu poziciju

Podijeli :

REUTERS Andrew Couldridge via Guliver

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić pala je za jednu poziciju na novoj WTA ljestvici te se sada nalazi na 69. mjestu, dok je Antonia Ružić napredovala za jednu poziciju i sada je 80.

Petra Marčinko je skočila za dvije pozicije, sa 125. na 123. mjesto. Veliki pad doživjela je Jana Fett koja je sa 157. pozicije pala na 171. mjesto. Petra Marić pala je za 4 pozicije, sa 190. na 194. Tara Wurth je pala za dvije pozicije, sad je 220. na svijetu.

Na vrhu je i dalje Arina Sabalenka ispred Poljakinje Ige Swiatek koja je u nedjelju osvojila naslov u Seulu te Amerikanke Coco Gauff.

Među 10 najboljih nije bilo nikakvih promjena u odnosu na prošli tjedan, jer je finalistica Seula Jekaterina Aleksandrova ostala 11.

WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1 (1) Arina Sabalenka 11225

2 (2) Iga Swiatek (Polj) 8433

3 (3) Coco Gauff (SAD) 7873

4 (4) Amanda Anisimova (SAD) 5109

5 (5) Mira Andrejeva 4793

6 (6) Madison Keys (SAD) 4579

7 (7) Jessica Pegula (SAD) 4383

8 (8) Jasmine Paolini (Ita) 4006

9 (9) Zheng Qinwen (Kina) 4003

10 (10) Jelena Ribakina (Kaz) 3833

————————————-

69 (68) Donna Vekić 992

80 (81) Antonia Ružić 878

123 (125) Petra Marčinko 637

171 (157) Jana Fett 411

194 (190) Petra Martić 368

220 (218) Tara Wuerth 320