Nisu znali kamo dolaze: Stigli u kamp na SP-u, a odmah do njih – leglo zmija

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xEibner-Pressefoto Memmlerx EP_MMR via Guliver

Nogometna reprezentacija Švicarske za svoju je bazu na Svjetskom prvenstvu odabrala San Diego, a odluku će prema svemu sudeći požaliti

Izbor kampa bio je temeljen na lokacijama odigravanja njihovih utakmica, a budući da su dvije od tri na rasporedu upravo u Kaliforniji, odabir San Diega činio se prilično logičnim.

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Međutim, na društvenim se mrežama odmah pojavila prava histerija oko spomenutog kampa. Ističe se kako se ovakav smještaj kosi s logikom te se postavlja opravdano pitanje: zašto je izabrana baza pokraj koje se nalazi stanište opasnih zmija?

Naime, internetom se proširila karta trening-kampa na kojoj su jasno vidljive svlačionice, teretana, tereni za trening te dio terena rezerviran posebno za vratare, tik uz koji se nalazi – zona sa zmijama.

Trening-baza švicarske nogometne reprezentacije locirana je u Židovskoj akademiji u San Diegu. Prema dostupnim informacijama iz nadležnih institucija, unutar spomenute opasne zone obitavaju četiri vrste zmija otrovnica, od kojih je najopasnija južnopacifička čegrtuša (Crotalus helleri).

Sada se nameće logično pitanje: tko će uopće smjeti ići po loptu kada ona odleti u opasnu zonu? Čini se da u Nogometnom savezu Švicarske o ovom detalju nitko nije razmišljao.