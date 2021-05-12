Hrvatska ostala bez predstavnika u Zagrebu

Cezaro de Luca/picture-alliance/dpa/AP Images

Hrvatska je ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji ATP Challengera Zagreb Open, nagradnog fonda 44.820 eura.

U srijedu je u dvoboju drugog kola brazilski tenisač Thiago Seyboth Wild (ATP – 126.) svladao Splićanina Bornu Goju (ATP – 238.) sa 7:5, 6:4.

Hrvatski Davis Cup reprezentativac je i u prvom i u drugom setu nadoknađivao rani ‘break’ zaostatka, ali je u oba navrata još jednom izgubio svoj servis što ga je nakon dva sata dovelo do poraza protiv favoriziranog 21-godišnjeg brazilskog tenisača.