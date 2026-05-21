Poznato koliko će Marquez izbivati nakon teške nesreće u Kataloniji

Podijeli :

Guliver image

Alex Marquez, 30-godišnji španjolski motociklist, propustit će iduće dvije utrke Moto GP prvenstva, objavili su službeno iz njegove momčadi Gresini Racinga, a nakon teškog pada na Velikoj nagradi Katalonije.

Nakon sudara s Pedrom Acostom nastradao je Alex Marquez koji je poslije teškog pada hitno operiran, a sve uslijed prijeloma kralješka u blizini vrata te loma desne ključne kosti.

Iduće dvije Velike nagrade se voze u Italiji od 29. do 31. svibnja te u Mađarskoj od 5. do 7. lipnja. Marquezova momčad nije obznanila kada se može očekivati njegov povratak na staze.

Ozljeda Alexa Marqueza se dogodila u utrci nakon što se ozlijedio i njegov stariji brat Marc koji je u Le Mansu doživio lom kosti u stopalu. Prošle sezone upravo je Marc Marquez osvojio novi naslov svjetskog prvaka ispred brata Alexa.

Trenutačno se Alex Marquez nalazi na sedmom mjestu ukupnog redoslijeda prvenstva, poslije šest odvoženih utrka.