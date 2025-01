Đoković o odnosu s Murrayjem: ‘Nekad se razumijemo samo pogledom’

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Novak je na startu Australian Opena, nakon tri sata igre, svladao 19-godišnjeg Nishesha Basavareddyja 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.

“Impresionirao me njegov nivo igre, zato je dobio ovacije, a publika je vidjela što je napravio na terenu. Kvaliteta, borbenost, odajem mu priznanje što je ovako odigrao u svom debiju na velikom terenu. Ako ovako nastavi, viđat ćemo ga češće. On već ima dobru igru, osjećaj za loptu”, kaže Novak i dodaje:

“Nisam dobro počeo. Imao sam prilike vratiti se u prvom setu, bio sam previše pasivan, on je diktirao igru. Pri rezultatu 4:3 u drugom setu napravio sam ključni break, prebacivši momentum na svoju stranu. Mislim da sam dobro servirao. Igrači su bili gore-dolje, ali ja sam dobro završio, to mi je psihički bitno.”

Bio je to Đokovićev natjecateljski debi s Andyjem Murrayem kao trenerom.

“Zadržat ćemo ono o čemu smo konkretno razgovarali među nama. Puno razgovaramo – i na zagrijavanju, i tijekom meča, a prije samo pet minuta razgovarali smo o tome kako se osjećam, na čemu trebamo raditi sutra na treningu… Komunikacija je ključna, još se upoznajemo drugi u ovom odnosu. Sviđa mi se osjećaj da mi je Andy trener i sviđa mi se što su sada pozicionirani na terenu, bolje ih čujem. Pitao sam ga nekoliko puta o igri, a on mi je rekao svoje mišljenje. Ne moram puno objašnjavati, on razumije sve kroz što prolazim. Traži da pokažem energiju, da pokažem šaku i da se ‘zapalim’. Nekoliko puta je ustao, pokušao me ohrabriti i podržati. Mislim da je on sjajan tip.”

U izjavi na terenu, Đoković je rekao da je bilo pomalo čudno vidjeti Andyja kao svog trenera, barem u početku.

“Imali smo treninge, ali drugačije je vidjeti ga na terenu gdje smo se sreli mnogo puta, igrali u nekoliko finala. Zato mi je u početku bilo malo čudno… Cijelo vrijeme je sa mnom. Nekad ne trebamo ni razmjenjivati ​​riječi, samo pogled, jer znamo što se dogodilo na terenu, na meču ili treningu. Tražio sam tu dodatnu motivaciju, on mi ju je donio.”

Sljedeći Đokovićev suparnik je Portugalac Jaime Faria, trenutno 125. na svjetskoj rang listi.