Đoković igrao tenis nasred ulice u Rimu

xDomenicoxCippitelli IPAxSportx via Guliver

Srpski tenisač vratio se na teren, a u to su se Rimljani mogli uvjeriti na ulici.

Novak Đoković je u utorak održao javni trening sa Stefanosom Tsitsipasom nasred Piazze del Popolo, a stotine navijača okupile su se kako bi na licu mjesta vidjele dvojicu sjajnih tenisača.

Već je postala tradicija da se ovakvi javni treninzi održavaju na čuvenom rimskom trgu; prvo je Grk prebacivao loptice s djecom, a potom mu se pridružio Srbin.

Kako izvještavaju reporteri s lica mjesta, oduševljenje gledatelja zbog Đokovićeva povratka u Vječni grad bilo je golemo. “Bravo Nole“, vikali su okupljeni obožavatelji koji su se čak popeli na obližnji obelisk kako bi bolje vidjeli trening šesterostrukog prvaka.

Đoković je nakon treninga dijelio autograme na lopticama kojima je trenirao. On prošle godine nije igrao u Rimu.

Đoković je slobodan na startu, a u drugom kolu igrat će s boljim iz dvoboja Mađara Mártona Fucsovicsa i Hrvata Dina Prižmića.

