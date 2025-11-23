Hrvatska saznala protivnike u Davis Cupu, evo tko nam dolazi

Podijeli :

AP Photo/Frank Franklin via Guliver

Reprezentacija Danske bit će suparnik Hrvatskoj u prvom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa za 2026. godinu, odlučeno je na izvlačenju održanom u Bologni u nedjelju, objavio je HTS.

Hrvatska je bila postavljena za 13. nositelja, na temelju plasmana na rang listi reprezentacija u ovom natjecanju, te je izvukla Dansku. Igrat će se 6. i 7. ili 7. ili 8. veljače i to u Hrvatskoj. Najbolje rangirani danski tenisač je Holger Rune, 15. na pojedinačnoj ATP listi, a potom slijede Elmer Møller (152.), August Holmgren (171.), Christian Sigsgaard (633.) i tako dalje. U parovima je najbolji Johannes Ingildsen (131.).

Pobjednik će u rujnu u drugom kolu igrati protiv boljeg iz okršaja Njemačka – Peru. Bude li to Njemačka Hrvatska će također biti domaćin, a bude li Peru odlučivat će ždrijebanje, jer se te dvije reprezentacije nikad nisu sastale u Davis Cupu.

U prvom kolu kvalifikacija sudjelovat će 26 reprezentacija, a 13 pobjednika plasirat će se u drugo kolo. Italija kao domaćin će automatski otići na završni turnir, a Španjolska će se u natjecanje uključiti u drugom kolu.

Parovi prvog kola:

Čile – Srbija, Njemačka – Peru, Hrvatska – Danska, Ekvador –Australija, Norveška – Velika Britanija, Bugarska – Belgija, Japan – Austrija, Indija – Nizozemska, Južna Koreja – Argentina, Mađarska – SAD, Češka – Švedska, Francuska – Slovačka, Kanada – Brazil.

