Čilić potvrdio rastanak s trenerom: ‘Hvala ti što si uvijek bio uz mene’

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AP Photo/Brian Inganga via Guliver Image

Hrvatski tenisač Marin Čilić objavio je rastanak s trenerom Vilimom Viškom.

Čilić je u ponedjeljak kasno navečer podijelio fotografiju s Viškom i napisao:

“Moj dragi prijatelju,

Poznajemo se još od tinejdžerskih dana, kada smo živjeli vrata do vrata, trenirali zajedno i igrali turnire. Ponovno povezivanje nakon toliko godina i zajednički prolazak kroz sve što nam je donijelo proteklih sedam godina bilo je uistinu posebno.

Put do polufinala Roland Garrosa zauvijek će ostati jedna od mojih najdražih uspomena, uz osvajanje ATP naslova na početku mog povratka i toliko drugih nezaboravnih trenutaka.

Hvala ti na tvom prijateljstvu, tvojoj nepokolebljivoj podršci, tvojoj stalnoj želji za napretkom i tome što si me uvijek gurao naprijed, posebno kroz teške ozljede. Najviše od svega, hvala ti što si uvijek bio uz mene.

Želim ti samo najbolje u svemu što ti se nađe na putu. I tko zna… možda nam se profesionalni putevi u budućnosti ponovno ukrste. Hvala prijatelju!”, poručio je Čilić na društvenim mrežama.

Službena profesionalna suradnja u Čilićevom seniorskom timu započela je 2019. godine. Čilić je tada tražio rješenja za sve učestalije probleme s tijelom, a Višak je ušao u tim kao čovjek zadužen za fizikalnu terapiju i kondiciju. Ta je suradnja trajala punih sedam godina, sve do sada. Od 2021. bio mu je glavni trener.