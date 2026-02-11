VIDEO / Kazahstanski tenisač u elementu: ‘Ja sam Novak Đoković u usporedbi s njim’

Podijeli :

U prvom kolu ATP 500 turnira u Rotterdamu Alexander Bublik slavio je protiv Huberta Hurkacza s 2-1 u setovima. Pritom je Kazahstanac spasio i servis za meč, odnosno Poljak mu je praktički taj gem poklonio s tri dvostruke pogreške. No, prije tog preokreta Bublik je bio u svom uobičajenom raspoloženju. Konstantno je pričao sa svojim stručnim stožerom, a istaknula se njegova izjava kod vodstva 4:3 u drugom setu. Tada se obratio svojem stožeru riječima: "as, as, dvostruka pogreška, dvostruka pogreška. U usporedbi s njim, ja sam Novak Đoković."

