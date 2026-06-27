Konačno se i to dogodilo: Davidovich Fokina do prvog ATP naslova u šestom finalu

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Sport Klub

Španjolski tenisač Alejandro Davidovich osvojio je svoj prvi ATP naslov u karijeri nakon što je u finalu na Mallorci svladao Amerikanca Ethana Quinna sa 7-6 (4), 6-3.

Za 27-godišnjeg Davidovicha ovo je bio šesti finale u karijeri te je nakon pet razočaranja, dva je puta gubio i nakon što je imao meč-lopte, napokon uspio doći do trofeja.

S druge strane, 22-godišnji Quinn je na mallorci imao najbolji tjedan u dosadašnjoj karijeri te je po prvi put igrao finale na ATP Touru.