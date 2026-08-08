Gledajte na SK: Darderi u četvrtfinalu Montreala

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AP Photo/Dar Yasin via Guliver

Talijanski tenisač Luciano Darderi prvi je četvrtfinalist ATP "masters 1000" turnira u Montrealu nakon što je u susretu 4. kola nadigrao Portugalca Nuna Borgesa sa 4-6, 6-3, 7-5.

Sljedeći Darderijev suparnik bit će pobjednik dvoboja između Francuza Arthura Rinderknecha i Amerikanca Brandona Nakashime.