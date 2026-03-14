Gojo ostao bez trećeg uzastopnog finala na Challenger Touru

xkolbert-press GeosvanyxCafassox via Guliver Image

Hrvatski teniski reprezentativac Borna Gojo (ATP - 194.) nije se uspio plasirati u finalu dvoranskog Challenger 75 turnira u francuskom Cherbourgu, gdje ga je u subotnjem polufinalnom dvoboju pobijedio Rus Pavel Kotov (ATP - 402.) sa 6-4, 3-6, 6-3.

Po jedan break je bio odlučujuć za ishod prvog i drugog seta. U trećem je ruski tenisač poveo 3-0, da bi Gojo odgovorio nizom od tri osvojena gema i došao do 3-3.

Nažalost, Splićanin je u osmom gemu još jednom izgubio servis, a Kotov je u sljedećem iskoristio prvu meč-loptu za pobjedu nakon nešto više od dva sata borbe.

Nakon što je u veljači osvojio naslov na Challengeru u meksičkom Metepecu i bio finalist u američkom Clevelandu, Borna Gojo nije uspio doći i do trećeg finala zaredom. Ipak, i ova će mu rezultat donijeti napredak na novoj ATP ljestvici na kojoj će biti rangiran na 180. mjestu.