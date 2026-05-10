Evo koliko je Prižmić zaradio plasmanom u osminu finala Rima

Mladi hrvatski kvalifikant tako je nastavio sjajan niz u talijanskoj prijestolnici, nakon što je u prethodnom kolu izbacio Novaka Đokovića.

VIDEO / Maestralni Prižmić ostvario rezultat karijere na Mastersu u Rimu!

Plasmanom među 16 najboljih Prižmić je osigurao 92.470 eura nagrade, dok će pobjednik turnira zaraditi više od milijun eura. Ukupni nagradni fond turnira prelazi osam milijuna eura.

Prižmić je ovim uspjehom postao prvi hrvatski tenisač nakon Borne Ćorića 2023. godine koji je stigao do osmine finala Masters 1000 turnira u pojedinačnoj konkurenciji, a zanimljivo je da je i Ćorić taj rezultat ostvario upravo u Rimu.