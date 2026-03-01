Amerikanka svladala dvostruku osvajačicu Grand Slama i osvojila Austin

Podijeli :

(AP Photo/Aaron Favila) via Guliver Image

Amerikanka Peyton Stearns, 62. tenisačica na pojedinačnoj WTA ljestvici, u nedjelju je u američkom gradu Austinu osvojila svoj drugi WTA naslov pobijedivši u finalu sunarodnjakinju Taylor Townsend sa 7:6 (8), 7:5 nakon dva sata i 22 minute borbe.

Za 24-godišnju Stearns je ovo poseban naslov, jer je osvojen u gradu u kojem je bila zvijezda teniske ekipe sveučilišta Texas. Ovo je za nju bilo ukupno treće finale na WTA Touru u karijeri. Poražena je u prvom, 2023. u Bogoti, a prvi je naslov osvojila 2024. u Rabatu.

Za 29-godišnju Taylor Townsend, dvostruku osvajačicu Grand Slam naslova u konkurenciji ženskih parova, ovo je bilo prvo finale na WTA Touru u pojedinačnoj konkurenciji. Propustila je vodstvo od 5:3 u prvom setu i dvije set-lopte na servis suparnice u sljedećem gemu te još jednu u ‘tie-breaku’ (8-7).

Bodovi osvojeni u Austinu donijet će Stearns napredak na 48. mjesto WTA ljestvice, dok će se Townsend skokom od 32 mjesta vratiti među 100 najboljih u pojedinačnoj konkurenciji i doći na 87. poziciju.