Alcaraz otkrio detalje promjene u timu: Kad ne bude trenera, uskočit će brat

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Novopečeni pobjednik Australian Opena, Carlos Alcaraz, otkrio je da se može očekivati kako će njegov brat Alvaro na nekim turnirima preuzeti ulogu trenera.

Alcaraz je u međusezoni promijenio trenera. Nakon dugogodišnje suradnje s Juanom Carlosom Ferrerom, angažiran je Samuel Lopez. Ipak, prvi tenisač svijeta otkrio je da će biti situacija kada Lopes neće putovati s njim na turnire. U tim slučajevima ulogu trenera preuzet će Alcarazov brat Alvaro.

“Na nekim turnirima moj brat će biti jedini koji putuje sa mnom. Jasno je da će me Samu pratiti na najvažnijim turnirima u godini i na otprilike 80% turnira koje igram, možda i više, ali na određenim turnirima moj brat će biti sam sa mnom”, rekao je Alcaraz.

Do ove sezone Alcaraz je surađivao s nekadašnjim prvim tenisačem svijeta Juanom Carlosom Ferrerom, s kojim je osvojio šest Grand Slam naslova. Navodno je glavni sukob nastao između Ferrera i Alcarazovog oca, što je dovelo do prekida suradnje. Sudeći po rezultatu na Australian Openu, čini se da ova promjena nije negativno utjecala na Carlosa.