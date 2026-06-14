Luda završnica u Dallasu: Japan u 89. minuti pokvario slavlje Nizozemske

FIFA World Cup 14. lip 202623:58 0 komentara
AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Iako je susret završio podjelom bodova, Japanci će biti puno zadovoljniji nakon prvog kola u skupini.

U prvoj utakmici skupine F na Svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan su u Dallasu igrali 2-2 (0-0).

Golove za Nizozemsku postigli su Virgil van Dijk (51) i Crysencio Summerville (64), dok su strijelci za Japan bili Keito Nakamura (57) i Daichi Kamada (89).

U drugom dvoboju 1. kola ove skupine od 4 sata će u Monterreyu igrati Švedska i Tunis.

Standings provided by Sofascore

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup