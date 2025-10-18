Veliki boksački spektakl na Sport Klubu: Martinjak u Leedsu pokušava vratiti pojas

Martinjak cilja postati tek drugi borac u BKB povijesti koji istovremeno drži pojaseve u dvije težinske kategorije, koristeći svoju seriju nokauta protiv Podmoreova grubog stila snažnih udaraca.

Martinjak je u dosadašnjoj karijeri izgradio status jednog od najboljih svjetskih boraca u boksu bez rukavica. Njegova kombinacija tehničke superiornosti, izdržljivosti i borbenosti donijela mu je niz impresivnih pobjeda, a svaki njegov nastup izaziva veliko zanimanje i u Hrvatskoj i u inozemstvu.