Veliki boksački spektakl na Sport Klubu: Martinjak u Leedsu pokušava vratiti pojas

Večeras u Planet Ice Leedsu u Engleskoj, BKB-ov su-glavni događaj donosi zagrebačkog nokautera, Marka Martinjaka (11-2, 11 KO), aktualnog prvaka u super cruiser kategoriji i BoxRecovog broj 1 u cruiser kategoriji, koji izaziva Birminghamovog snažnog udarača Dana Podmorea (8-3, 7 KO) za upražnjeni naslov u bridger kategoriji.
Martinjak cilja postati tek drugi borac u BKB povijesti koji istovremeno drži pojaseve u dvije težinske kategorije, koristeći svoju seriju nokauta protiv Podmoreova grubog stila snažnih udaraca.
Martinjak je u dosadašnjoj karijeri izgradio status jednog od najboljih svjetskih boraca u boksu bez rukavica. Njegova kombinacija tehničke superiornosti, izdržljivosti i borbenosti donijela mu je niz impresivnih pobjeda, a svaki njegov nastup izaziva veliko zanimanje i u Hrvatskoj i u inozemstvu.
Očekujte brutalan okršaj visokih uloga između šampionskih KO strojeva u četverokutnom ringu – uključite se za sirovu akciju golim šakama koja počinje u 18 sati. Hrvatski borac bi u ring mogao ući oko 21 sat po hrvatskom vremenu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
