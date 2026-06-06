VIDEO / Belgija nakon Hrvatske razbila Tunis i savršeno zaključila pripreme za Svjetsko prvenstvo

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U posljednjoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi Belgija je pred svojim navijačima u Brusselsu slavila protiv Tunisa s uvjerljivih 5:0.

Od početka susreta je Belgija, koja je prije nekoliko dana u Rijeci svladala Hrvatsku s 2:0, dominirala, ali do pogotka su došli tek u 28. minuti. Strijelac za 1:0 bio je Leandro Trossard, napadač Arsenala koji je zabio jedan od ključnih pogodaka u osvajanju Premier lige. Iskusni Belgijanac je pogodio za 1:0 pobjedu protiv West Hama tri kola prije kraja.

U drugom dijelu Belgija je bila još bolja pa su u 53. minuti preko Charlesa De Ketelaerea stigli do 2:0. Na 3:0 je lijepim pogotkom povisio njihov legendarni veznjak Kevin de Bruyne koji je pokazao da još ima kvalitetu za najvišu razinu svjetskog nogometa. Do kraja susreta u strijelce su se upisali Dodi Lukebakio i Nicolas Raskin koji su postavili konačnih 5:0 Belgije.

Belgija je tako s dvije pobjede uspješno zaključila pripreme za Svjetsko prvenstvo. Deveta reprezentacija svijeta će Sjevernoj Americi igrati u skupini G s Egiptom, Iranom i Novim Zelandom. Svoj prvi susret odigrat će protiv Egipta 15. lipnja u Seattleu.

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