Trebao je to biti boksački spektakl, sad sve propada zbog dopinga?

xMartynxHaworthx via Guliver

Pariz je trebao biti poprište velikog boksačkog spektakla, no cijela je priča uoči borbe između Tonyja Yoke i Lawrencea Okolieja dobila neočekivan i kontroverzan obrat.

Dvoboj dvojice poznatih teškaša, zakazan za ovaj vikend u glavnom gradu Francuske, doveden je u pitanje nakon što je britanski boksač Lawrence Okolie pao na dopinškom testu.

Informaciju je potvrdila promotorska kuća Queensberry Promotions, koja je priopćila da je Okolie imao pozitivan nalaz na antidopinškoj kontroli obavljenoj neposredno prije meča.

Nekadašnji svjetski prvak u bridger i cruiser kategoriji (WBC i WBO verzije) brzo je reagirao i pokušao objasniti situaciju.

“Prije nego što itko počne zamišljati najgore, nakon ozljede bicepsa prošle godine zadobio sam i ozljedu lakta tijekom priprema. Imao sam terapiju i sada smo ovdje. U potpunosti ću surađivati s nadležnim institucijama i uvjeren sam da će istraga očistiti moje ime“, poručio je Okolie.

Zbog novonastale situacije promotivna konferencija za medije u Parizu otkazana je u posljednjem trenutku, a organizatori sada razmatraju sve opcije.

Jedna od njih je pronalazak novog protivnika za Tonyja Yoku kako bi se događaj ipak održao.

Zanimljivo, ni francuski boksač nije bez mrlje kada je riječ o antidopinškim pravilima. Yoka je 2018. godine odradio jednogodišnju suspenziju nakon što tri puta nije dostavio uzorak za dopinšku kontrolu.

Inače, riječ je o olimpijskom pobjedniku iz Rija 2016. godine, gdje je u polufinalu pobijedio hrvatskog boksača Filipa Hrgovića.

Daljnje informacije o cijelom slučaju očekuju se uskoro, a ostaje za vidjeti hoće li borba biti odgođena, otkazana ili će Yoka dobiti novog suparnika.