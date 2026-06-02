Vušković: ‘Nije bila najbolja utakmica, ali…’

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xJanxDexMeuleneirx by Guliver

Luka Vušković, Dominik Kotarski i Petar Musa stali su pred novinare nakon 0-2 poraza Hrvatske protiv Belgije u pripremnom susretu igranom u Rijeci

Unatoč porazu, u taboru Vatrenih nema panike, a dojmove nakon utakmice iznio je vratar Dominik Kotarski, koji je ušao u u 60. minuti susreta umjesto Dominika Livakovića.

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“Utakmica je bila dobar test, definitivno vrhunska ekipa. Teško je govoriti o rezultatu, ipak je dobra priprema za Svjetsko prvenstvo. Bilo je dobrih stvari i onih na kojima trebamo raditi. U sredini smo priprema, imamo još dovoljno vremena”, izjavio je Kotarski, pa odmah smirio strasti oko rezultata: “

“Ne treba raditi nikakvu dramu. Prijateljska utakmica i igrali smo protiv top reprezentacije. Znamo da smo kvalitetni, Hrvatska je uvijek jaka kada je najteže.”

Hrvatski se vratar potom osvrnuo i na nadolazeću utakmicu s Engleskom na otvaranju Mundijala, poručivši kako upitnicima nema mjesta. “Znamo da možemo igrati sa svima. Ne bojimo se nikoga, poštujemo Englesku i njihove igrače. Ne trebaju se stvarati nikakvi upitnici”, zaključio je čuvar mreže.

Priliku od prve minute na ovom je susretu dobio napadač Petar Musa, koji je bio svojevrsno iznenađenje u početnoj postavi Zlatka Dalića. “Znali smo da igramo protiv kvalitetnog protivnika. Pokušali smo neke stvari danas i izgubili smo. Nije nam drago radi toga, ali bilo je i nekih dobrih stvari. Sad se treba odmoriti za Sloveniju”, komentirao je Musa nakon dvoboja pa otkrio da ostaje žal zbog primljenih golova nakon individualnih grešaka.

“Šteta, zabili su dva gola iz grešaka koje smo im mi dali. Bilo je dobrih stvari i treba se odmoriti”, dodao je napadač, koji se osvrnuo i na činjenicu da Vatrene prva utakmica na prvenstvu čeka u Dallasu, gdje su najavljene ekstremno visoke temperature. “Čeka nas zahtjevna klima, ali stadion je zatvoren i klimatiziran, tako da ne bi trebao biti neki problem”, jasan je bio Musa.

Uz iskusnije suigrače, pred novinare je nakon riječkog poraza hrabro stao i mladi stoper Luka Vušković. Ovaj 19-godišnjak bio je jedini hrvatski reprezentativac koji je na Rujevici odigrao svih 90 minuta.

“Nije bila najbolja utakmica, ali prije Svjetskog prvenstva možemo puno naučiti iz nje. Bilo je puno dobrih stvari, a trebamo učiti iz lošijih. Idemo dalje na Sloveniju“, poručio je Vušković.

Hrvatsku već u nedjelju u Varaždinu čeka susjedski ogled protiv Slovenije, što će ujedno biti i posljednja, generalna provjera Dalićevih izabranika prije leta preko Atlantika. Mladi branič ističe kako je motiv u svlačionici na najvišoj razini te da poraz od Belgije nije poljuljao atmosferu.

“Svi smo uzbuđeni i želimo dobiti tu utakmicu. Od sutra ćemo se pripremati što bolje možemo za tu utakmicu i Svjetsko prvenstvo”, zaključio je Vušković.