Stigle nove vijesti o stanju Anthonyja Joshue: ‘Stabilno je, ostaje u bolnici’

Boksački svijet potresla je vijest o teškoj prometnoj nesreći u Nigeriji u kojoj je sudjelovao jedan od najpoznatijih boksača današnjice, Anthony Joshua. U tragediji su život izgubila dvojica njegovih bliskih prijatelja i članova tima, Sina Ghami i Latif Adoyele, dok je sam Joshua ozlijeđen i prebačen u bolnicu.

Informaciju je službeno potvrdila promotorska kuća Matchroom Boxing, koja je u kratkom priopćenju navela kako se nesreća dogodila ranije tijekom dana u Lagosu.

“S dubokom žalošću potvrđujemo da su dvojica Anthonyjevih bliskih prijatelja i članova njegova tima, Sina Ghami i Latif Adoyele, tragično preminuli“, stoji u objavi.

Iz Matchroom Boxinga i 258 BXG-a dodali su kako je Joshua u nesreći zadobio ozljede te je hospitaliziran radi pregleda i daljnjeg liječenja. Njegovo stanje opisano je kao stabilno te će ostati pod liječničkim nadzorom. Ujedno su uputili izraze sućuti obiteljima i prijateljima stradalih te zamolili javnost da u ovim teškim trenucima poštuje privatnost svih uključenih, naglasivši kako dodatnih komentara zasad neće biti.

Do prometne nesreće došlo je na autocesti Lagos–Ibadan u saveznoj državi Ogun, kada se luksuzni terenac marke Lexus, u kojem se nalazio bivši dvostruki svjetski prvak teške kategorije s prijateljima, sudario sa zaustavljenim kamionom. Prema navodima nigerijske Savezne službe za sigurnost cestovnog prometa (FRSC), postoji sumnja da se vozilo kretalo brzinom većom od dopuštene, a preliminarni podaci upućuju na gubitak kontrole tijekom pretjecanja neposredno prije udara.

Joshua je u Nigeriju stigao u nedjelju na odmor, a samo nekoliko sati prije tragedije na društvenim mrežama objavio je snimku na kojoj igra stolni tenis s Latifom Adoyeleom, poznatim pod nadimkom Latz. Obojica poginulih bili su dio njegova tima zaduženog za fizičku pripremu, snagu i kondiciju.

Iako težina Joshuinih ozljeda još nije službeno objavljena, ova tragedija mogla bi utjecati na njegove buduće planove u ringu. Naime, britanski boksač je početkom mjeseca nokautom svladao Jakea Paula, dok se za 2026. godinu najavljivao veliki okršaj s Tysonom Furyjem.