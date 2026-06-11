Junak Meksika na otvaranju Svjetskog prvenstva: Ujedinjeni smo i to se danas vidjelo

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Meksički napadač Julian Quinones, koji je postao strijelac prvog pogotka na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, nakon pobjede svoje reprezentacije 2:0 protiv Južne Afrike pohvalio je suigrače i navijače.

“Sretan sam i uzbuđen što sam postigao svoj prvi pogodak na svjetskim prvenstvima na ovako spektakularnom stadionu i pred sjajnim navijačima. Važno mi je istaknuti i što su moji suigrači napravili kako bi osigurali prva tri boda. Posljednjih dana smo osjetili podršku navijača. Ujedinjeni smo i to se danas doista vidjelo”, izjavio je Quinones za službeni mrežni portal FIFA-e.

Roberto Alvarado je bio asistent za drugi pogodak Meksika, koji je u 67. minuti postigao Raul Jimenez.

“Osjećaj je doista predivan, nešto što je teško opisati riječima, nešto o čemu sam uvijek sanjao: igrati ovako važan dvoboj, kod kuće, pred ovim navijačima. Naš plan je uvijek pritisnuti suparnika od početka. Nakon toga smo malo popustili i možda nam je malo nedostajalo strpljenja te veći posjed lopte. Raduje me što je Raul postigao pogodak. Na poluvremenu mi je rekao da mu ubacim loptu. Nije mi trebalo dvaput reći, znao sam da u onom području može biti opasan. Hvala Bogu, asistirao sam, a Raul je uspio postići pogodak”, rekao je Alvarado.

Naravno, u suprotnom taboru je vladalo veliko razočaranje, a unatoč dvama primljenim golovima, vratar Ronwen Williams je bio jedan od najboljih igrača južnoafričke reprezentacije.

“Ako pogriješiš, oni će te kazniti. Na ovoj razini se to ne prašta. Mislim da je najvažnije što sada znamo protiv čega se borimo, jer nismo na to navikli. Jako dugo nas nije bilo na Svjetskom prvenstvu. Izgubili smo, ali se nismo prestali boriti. Pred kraj utakmice im više nismo ništa darovali. Imali smo i nekoliko dobrih prilika. Nastavit ćemo se boriti, biti složni kao momčad i bit ćemo bolji”, poručio je južnoafrički čuvar mreže.