Preminuo navijač uoči otvaranja Svjetskog prvenstva u Meksiku

FIFA World Cup 12. lip 20260:22 0 komentara
(AP Photo/Fernando Llano, File) via Guliver Image

Početak Svjetskog prvenstva 2026. obilježila je tragedija nakon što je neposredno prije utakmice otvaranja na stadionu Azteca u Meksiku preminuo muškarac. Prema dostupnim informacijama, riječ je o oko 80-godišnjem njemačkom državljaninu koji je kod jednog od ulaza u Mexico Cityju doživio srčani udar.

Na teren su brzo reagirale hitne službe, što je izazvalo uznemirenost među gledateljima i osobljem na stadionu. Medicinski tim zadužen za sigurnost na Svjetskom prvenstvu odmah je pružio prvu pomoć, a ekipa hitne pomoći provela je kardiopulmonalnu reanimaciju.

Kako je priopćilo Tajništvo za sigurnost građana i civilnu zaštitu, muškarac je u vozilu hitne pomoći reanimiran te je u bolnicu prevezen u stabilnom stanju, no ondje je kasnije ipak preminuo.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)