Barbarez otkrio Džekino stanje pa poručio: ‘Nećemo se fokusirati na ljepotu, nego na rezultat’

Podijeli :

N1

Uoči sutrašnjeg ogleda prvog kola Svjetskog prvenstva protiv Kanade na BMO stadionu u Torontu, izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se medijima na službenoj konferenciji za novinare.

Sutra vas očekuje najveća utakmica dosadašnje trenerske karijere. Kako se momčad osjeća i je li sve spremno za početak prvenstva?

“Prije svega htio bih reći za ovu izmjenu u kadru. Nidal Čelik se povrijedio i mora na operaciju meniskusa, tu je Arijan Malić upao u kadar”.

“Naravno da je za mene to najveća utakmica do sada. Sretan sam što sam ovdje i što mogu biti dio ove priče. Biti ovdje i predstavljati svoju zemlju je ogromna stvar, spremni smo i željni, biti ćemo ponosni i pokazati srce na terenu”, rekao je Malić.

Reprezentacija BiH ne ubraja se među favorite. Kako gledate na takve procjene?

“Mi smo mala država, tek nam je drugo Svjetsko prvenstvo i sigurno da imamo taj epitet ekipe koja nije favorit u mnogo utakmica, ali ako se vratite i pogledate mojih 20 mečeva samo dvije reprezentacije su bile koje su bile ispod nas. Ako znate naše rezultate znati ćete i cijeniti ono što smo uradili”.

Kakva je situacija s Edinom Džekom i Harisom Tabakovićem te kakvi su ciljevi reprezentacije na turniru?

“Edin će biti s nama, a s Harisom je prerano i u najboljem slučaju će on biti spreman za drugu utakmicu. Edin je tu i spreman je. Očekivanja? Naravno da smo mi ekipa koja nema epitet favorita u prvenstvu po FIFA-inoj rang list, ali ne znam da postoji izbornik koji će reći pred svoju prvu utakmicu da je došao da ispadne. Cilj je da odigramo dobro jer vjerujemo u sebe i na kraju krajeva da imamo dobar rezultat u grupi. Fokusirat ćemo se na rezultat, a ne na ljepotu igre”.

Nakon vrlo borbenog susreta Meksika i Južne Afrike na otvaranju prvenstva, kakvu utakmicu očekujete protiv Kanade?

“Kada se srcem igra uvijek je žestoko. Karikiram, ali sigurno da će biti intenzivna utakmica što krasi obje ekipe. Igramo protiv domaćina otvaranje što je čast velika za nas i želimo se predstaviti u najboljem svjetlu. Sigurno da će biti malo žešće, ali sasvim normalno, to je muška igra”.

Nakon zahtjevnog procesa stvaranja nove reprezentacije i plasmana na Svjetsko prvenstvo, koliko vam znači ovaj uspjeh?

“Put nije bio jednostavan, ali bila je neka čista ideja što želim i kako želim. Mi u tom momentu, taj početak, nismo bili na nivou što se tiče kvalitete, ali osim tog poraza od Njemačke su sve utakmice bile u pravcu u kojem smo željeli da ide. Niz teških protivnika, nije bilo jednostavno, ali htio sam da ovi momci dobiju šansu i da stvorimo nešto drugačije, srčanije i ponosnije i ovo pokazuje da smo na dobrom putu i da ćemo nastaviti ovako”.

Kako ocjenjujete završene pripreme i stanje momčadi uoči prve utakmice na prvenstvu?

“Pripreme su uvijek pripreme, uvijek se malo pazi i kalkulira kao što ste vidjeli i u prijateljskim mečevima. Ovo je prvi put da smo imali preko 15 dana ozbiljnih treninga zajedno i do je dobra stvar. Bilo je jednostavno jer su svi došli s velikim srcem i ponosni su što su tu. Bilo je lako raditi, uvijek ima stvari s povredama i kalkulacijama kao što je s Tabakovićem i Džekom jer mislimo na cijelu grupnu fazu. Što se tiče sutrašnjeg meča, ono moje, hajde da igramo sutra i da vidimo šta će biti. Bit ćemo motivirani i srce će biti tu gdje treba biti, pokušat ćemo nastaviti put i da podarimo radost našim ljudima i državi. Prvenstveno igramo za našu zemlju. Mogu obećati da ćemo biti baš ponosni što smo sutra tu”.

Velik broj navijača Bosne i Hercegovine stiže u Toronto. Koliko podrška s tribina može pomoći reprezentaciji?

“Bar mi iz BiH trebamo znati šta nam znači navijači i kakvu vezu imamo s njima. Najveći epitet za trenera je kada vas ljudi prate ti puni stadioni. Evo u dvije godine samo na Cipru nije stadion bio rasprodan, to sve govori i to je samo dodatni motiv za sve nas. Ne dopuštam da bilo kakav pritisak dođe na njih i na njima je da uživaju sutra i da budu ponosni što su tu”.