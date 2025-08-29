Spektakl u Zagrebu: Miočić dolazi kao gost na FNC

Podijeli :

Stipe Miočić ponovno dolazi u Hrvatsku. Legendarni bivši UFC prvak bit će poseban gost na FNC 24 priredbi koja će se održati u zagrebačkoj Areni u subotu, 6. rujna, potvrdio je predsjednik organizacije Dražen Forgač. Publika će imati priliku pozdraviti ga i družiti se s njim u sklopu programa, a organizatori ističu kako je Miočić izuzetno impresioniran radom FNC-a.

“Pripremili smo veliko iznenađenje – Stipe Miočić, bivši UFC prvak, dolazi na FNC 24. Gostuje uz podršku našeg glavnog sponzora i fanovi će ga moći upoznati. Oduševio se kada je vidio što FNC radi, a još u Zadru je izrazio želju da dođe. Sada je to i potvrđeno”, rekao je Forgač.

Miočić je već u lipnju bio u Zadru na Sunset Sports Festivalu, gdje je najavio povratak u Hrvatsku, iako se očekivalo da će to biti tek iduće ljeto. Umjesto toga, dolazak je uslijedio ranije – u Zagreb.

FNC 24 donosi najveći MMA događaj ove jeseni u regiji. Glavna borba večeri bit će okršaj za naslov teške kategorije između Ivana Vitasovića i bivšeg UFC borca Darka Stošića, a pobjedniku će pojas uručiti upravo Miočić.

Osim toga, gledatelje očekuju još tri borbe za titulu te finale druge sezone reality showa Fight of Nations, čime organizacija dodatno podiže produkcijsku i natjecateljsku razinu.

“Po svim parametrima ovo je najjači event do sada. Karte su se prodavale rekordnom brzinom, ostalo ih je još samo u gornjem prstenu Arene. Financijski rezultat najveći je do sada, što pokazuje koliki je interes publike. Uz četiri borbe za pojas i ukupno 12 mečeva, teško je reći koji će biti najbolji”, zaključio je Forgač.

Francisco Croata Barrio branit će titulu u lakoj kategoriji protiv njemačkog debitanta u FNC-u, Lom-Ali Eskieva. Za upražnjeni pojas perolake kategorije borit će se Ivan Sičaja i Pawel Politylo, dok će u borbi za polutešku krunu snage odmjeriti Matej Batinić i Andres Ramos.

Posebnu pozornost privući će i dolazak legendarnog Mirka Filipovića. Cro Cop će biti u kutu Mateju Batiniću, svom pulenu i aktualnom FNC prvaku poluteške kategorije.