Serena Williams (44) se vraća tenisu!

Teniska legenda Serena Williams dugoočekivani povratak natjecateljskom tenisu ostvarit će ovoga mjeseca u dobi od 44 godine na travnatoj podlozi turnira u londonskom Queen's Clubu, gdje će nastupiti u konkurenciji parova zahvaljujući pozivnici organizatora, objavio je klub u priopćenju u ponedjeljak.
Osvajačica 23 Grand Slam naslova posljednji je put nastupila na WTA Touru u rujnu 2022., kada se oprostila od profesionalnog tenisa nakon poraza u trećem kolu US Opena.
“Queen’s Club čini se savršenim mjestom za početak ovog novog poglavlja. Travnata podloga donijela mi je neke od najvažnijih trenutaka u karijeri i uzbuđena sam što se vraćam natjecanju na jednoj od najpoznatijih pozornica u ovom sportu”, izjavila je Williams.
Williams se prošle godine ponovno uključila u antidopinški program, što je potaknulo nagađanja o njezinu povratku. Glasine su se nastavile i nakon što je u intervjuu za NBC izbjegla izravno odgovoriti na pitanja o mogućem povratku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!