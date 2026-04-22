Poznati hrvatski boksač borit će se protiv Vase Bakočevića, i to u MMA-u!

Sep, koji u profesionalnom boksu ima omjer 13-2, prvi će nastup u novom sportu upisati na FNC 31 priredbi u Beogradu 30. svibnja.

Hrvoje Sep za SK: Hrgović u karijeri nema pobjedu protiv velikog boksača

S druge strane oktogona stajat će iskusni 36-godišnji MMA borac iz Crne Gore Vaso Bakočević. Popularni “Psycho” u karijeri ima omjer 44-24-1, a ovo će mu biti prvi MMA nastup nakon više od godinu i pol dana.

Glavna borba večeri u Beogradu bit će okršaj za pojas u srednjoj kategoriji do 84 kilograma između hrvatskog prvaka Đanija Barbira i srpskog izazivača Aleksandra Ilića.

Borba Sepa i Bakočevića održat će se u “catchweight” kategoriji do 80 kilograma, što će borci morati zadovoljiti na službenom vaganju dan prije ulaska u oktogon.